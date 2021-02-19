انطلاق مؤتمر ميونخ للامن افتراضيًا بسبب كورونا

انطلق منذ قليل، مؤتمر ميونخ للأمن افتراضيا بسبب جائحة كورونا، حسبما أعلنت قناة العربية.وقال الأمين العام للمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم: «نريد تفعيل خطة لإيصال اللقاحات إلى كل أنحاء العالم».وأضاف: «نجدد نداءات وقف إطلاق النار في كل أماكن النزاع»، مشيرًا إلى أنه يجب إتاحة لقاحات كورونا في كل دول العالم.