انطلاق مؤتمر ميونخ للامن افتراضيًا بسبب كورونا
الجمعة 19/فبراير/2021 - 05:46 م
منار أحمدطباعة
انطلق منذ قليل، مؤتمر ميونخ للأمن افتراضيا بسبب جائحة كورونا، حسبما أعلنت قناة العربية.
وقال الأمين العام للمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم: «نريد تفعيل خطة لإيصال اللقاحات إلى كل أنحاء العالم».
وأضاف: «نجدد نداءات وقف إطلاق النار في كل أماكن النزاع»، مشيرًا إلى أنه يجب إتاحة لقاحات كورونا في كل دول العالم.
وقال الأمين العام للمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم: «نريد تفعيل خطة لإيصال اللقاحات إلى كل أنحاء العالم».
وأضاف: «نجدد نداءات وقف إطلاق النار في كل أماكن النزاع»، مشيرًا إلى أنه يجب إتاحة لقاحات كورونا في كل دول العالم.