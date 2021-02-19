الشريف: الرئيس أمر بتوفير وحدات سكنية لأسر عقار كوم الشقافة ببشائر الخير

التقى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، بأهالي العقار المائل المتضررين بمنطقة كوم الشقافة كرموز نطاق حي غرب. ليحمل لهم رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتوفير وحدات سكنية بمدينة بشاير الخير لـ 8 أسر المتضررة.وأوضح المحافظ أنه بعد رفع شكوى الأهالي الرئيس «السيسي» أعطى تعليماته فورا بالدعم الكامل للأهالي، وتوفير لهم وحدات سكنية بمدينة بشاير الخير، مجهزة بالكامل بالأثاث والأجهزة الكهربائية، مضيفًا أنه بدءًا من غدا سيتم نقل الأسر إلى شقق بشائر الخير.وقدم المحافظ نيابة عن شعب الإسكندرية الشكر إلى الرئيس على الاستجابة السريعة لدعم الأهالي المتضررة بالعقار المائل، لافتًا إلى أنه سبق وقد استجاب الرئيس السيسي إلى السكان المتضررين بالإسكندرية وأمر لهم فورا بشقق بمدينة بشاير الخير.وأكد أن الدولة بالرغم من الظروف الصعبة والتحديات التي تواجهها في كافة القطاعات لا تبخل بأي جهد للوقوف بجانب أبنائها لرفع المعاناة عنهم وتوفير حياه كريمة لهم.جاء ذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الدائرة، والمهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب.