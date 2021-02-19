رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

دراسة: الدول الغنية شهدت انخفاضا أكبر في معدلات الإصابة بكورونا

الجمعة 19/فبراير/2021 - 02:24 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أفاد بحث جديد، نشر فى دورية "Frontiers in Public Health" الطبية، أن الدول الأكثر ثراءً كانت الأكثر عرضة لانخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا بشكل أسرع خلال الموجة الأولى من الوباء.

وقام نخبة من الباحثين فى جامعة "أنجليا روسكين" (ARU) فى بريطانيا، بقيادة الباحثين "شاهينا باردان" و"نيك درايداكيس"، بفحص المؤشرات الإقتصادية في 38 دولة أوروبية، مثل الناتج المحلي الإجمالي للفرد، ومتوسط العمر المتوقع، والإنفاق العام، وعدد حالات الإصابة بفيروس " كورونا" المستجد لكل مليون من السكان، وذلك خلال الفترة من الأول من إبريل حتى 31 مايو 2020، باستخدام بيانات سجلت استنادًا إلى الحالات الجديدة لكل بلد.

وقد تم الكشف عن وجود ارتباط سلبى كبير بين عدد الحالات ونصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى على مدى شهرين. كما وجد البحث أن "لوكسمبرج"، وهى دولة أوروبية ذات ناتج محلى مرتفع حيث يعد نصيب الفرد به الأعلى بين الدول الأوروبية، شهدت أكبر إنخفاضا فى حالات الإصابة بالفيروس (بواقع 271 لكل مليون من السكان).

وتوصل الباحثون إلى أنه على العكس من البلدان الغنية، شهدت الدول ذات الدخل المحلى المنخفض للفرد، مثل أوكرانيا على سبيل المثال إنخفاضا فى حالات الشفاء من الفيروس.

وقد خلص الباحثون إلى أن البلدان ذات الناتج المحلي المرتفع للفرد، كانت قادرة على إنفاق المزيد من الأموال وتوفير المزيد من الدعم للإختبارات الشخيصية للفيروس، مع توفير أفضل سياسات الرعاية الصحية، جنبا إلى جنب توفير خدمات الرعاية الصحية اللازمة للمرضى. كما كانت الأكثر قدرة على تطوير إستراتيجيات من شأنها تسهيل فرص وظروف العمل من المنزل بشكل أفضل، مقارنة بالدول الفقيرة.

وقالت الباحثة "شاهينا باردان": "توصل بحثنا إلى وجود علاقة سلبية قوية بين عدد الحالات وتراجع نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلي.. وهذا لا يرجع فقط إلى قدرة الدول الغنية على الإنفاق أكثر على الرعاية الصحية والوقاية مقارنة بدول الفقيرة، بل من الممكن إلى صرامة تنفيذ ضوابط الإغلاق، حيث تنخفض أعداد العاملين فى القطاعات التى تتطلب العمل اليدوى، بالمقارنة بالدول الفقيرة.

وأكد الباحثون البريطانيون أن جائحة فيروس" كورونا" المستجد ( كوفيد -19) باتت قضية عالمية تهدد العالم بأسره، مطالبين بضرورة تسهيل حصول البلدان الفقيرة على اللقاح والمساعدات الطيبة اللازمة لمكافحة هذا الفيروس المستجد اللعين فى موجته الثانية وما يعقبها من تطورت وآثار على جميع الأصعدة.

موضوعات متعلقة

«حطيتله السم في المكرونة».. اعترافات «سفاح الجيزة» في فيديو أمام الجنايات

أمطار ورياح شديدة.. «الأرصاد» تكشف طقس الأسبوع المقبل

أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 18-2-2021

تامر أمين يعتذر لأهالي الصعيد: «جزمتكم على راسي من فوق»

الصور

image description

فصل التيار الكهربائي عن 43 منطقة بدمياط

image description

سقوط سيارة فى ترعة بدمياط

image description

وصول 23 معدة كنس وشفط الأتربة من الشوارع والميادين بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يوافق على إنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بمنفلوط

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد مشاريع «حياة كريمة» بمركز الفتح

الأكثر قراءة

جالاتا سراي: لا يحق للزمالك بيع مصطفي محمد لناد آخر

آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من موقع وزارة التضامن الاجتماعي

«الري»: أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة اليوم وحتى الأحد

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

مواعيد امتحانات التعليم الفني 2021

دراسة: الدول الغنية شهدت انخفاضا أكبر في معدلات الإصابة بكورونا

نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي الموحدة للفصل الدراسي الأول 2021

نماذج امتحانات الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

أيام زمان

«القصر طلب بيع سيارتها وألا تتشبه بالأميرات».. حكايات السيارات عند نجوم الفن

ليس هناك نص دينى يمنع تجسيد النبى على الشاشة.. أحد آراء الشيخ عبد الحميد بخيت

نجت من حادث طائرة ومن لوحة زيتية كادت تقتلها.. حكايات الحجاب في حياة سامية جمال

«القط الأسود سبب الحادث».. حكايات وأسرار مديحة يسري

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
السادات.. الدعاة وصناعة التشدد فى مصر
صفوت البياضي
أغنى رجل فى العالم يحذر من كورونا القادم
جمال طه
هزيمة إخوان ليبيا فى البلديات
ماجد حبته
تحالف الجنونيْن.. الإثيوبى والتركى
المزيد

الثقافة

النخبة تطرح كتاب «تحولات أنكيدو» للعراقي أحمد خلف

«مكاسب خاسرة وعلى حافة الدنيا» أحدث إصدارات دار النسيم للنشر

مدينة العجائب على مسرح قصر ثقافة الزقازيق

«الرافدين» تطرح محاورات جوته مع إيكرمان وسوريت بالعربية