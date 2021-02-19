ضبط 12567 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية

تمكنت وزارة الداخلية من ضبط 12567 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 12469 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 98 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 560 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 191 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات 1402 شيشة.يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.