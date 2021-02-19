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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مواعيد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2021 «الشهادة الإعدادية»

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:50 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
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احتلت مواعيد امتحانات الصف الثالث الإعدادي محرك البحث العالمي جوجل خلال الفترة الماضية، والتي حظيت على أعلى نسبة مشاهدة من قبل الطلاب وأولياء أمورهم، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير مواعيد وجدول وكيفية أداء الامتحانات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

مواعيد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2021 "الشهادة الإعدادية"

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثالث الاعدادي يوم 7 مارس المقبل في لجان مدرسية حيث يمتحن الطالب في جميع المواد الدراسية في يوم واحد فقط بنتيجة توضح اجتياز الطالب الامتحان من عدمه، وذلك لضمان استمرار العملية التعليمية و كإجراء احترازي إيضا لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين الطلاب حيث ينتشر الفيروس القاتل بسرعة رهيبة تفوق الموجة الأولى بـ 70 % حيث يفتك بالخلايا المناعية ويدمر الأجهزة الحيوية مما يؤدي إلى الوفاة.

مواعيد امتحانات صفوف النقل في ظل كورونا

وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فإن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2020 _ 2021 ستبدأ يوم 28 مارس وتنتهي في 4 مارس بحيث تكون امتحانات الصف الرابع الابتدائي لجميع المواد الدراسية يوم 28 فبراير الجاري و جميع المواد الدراسية للصف الخامس الابتدائي يوم 1 مارس والسادس الابتدائي يوم 2 مارس و الأول الإعدادي يوم 3 مارس والثاني الاعدادي يوم 4 مارس وجميعهم في لجان مدرسية بورقة امتحانية للمواد المضافة إلى المجموع فقط.

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مواعيد امتحانات الصف الثالث الإعدادي، وعلى ضوابط نجاح الطلاب وانتقالهم للصفوف الأعلى بحيث تحتسب المجموع من 50% من إجمالي الدرجات وال 50 % الباقية تحتسب من متوسط اختبارات الشهور مارس و أبريل ومايو بشرط أن لا تقل درجات الطالب عن 25% في أي مادة من المواد المضافة للمجموع النهائي على أن يكون زمن الامتحان ساعتين لكل صف دراسي وذلك كضمان لعدم انتشار العدوي بين الطلاب في ظل إتباع الإجراءات الاحترازية كاملة للطلاب والمدرسين المراقبين على الامتحانات قبل دخول المدرسة والتنبيه على استخدام الكحول من آن لآخر.

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