مواعيد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2021 "الشهادة الإعدادية"

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثالث الاعدادي يوم 7 مارس المقبل في لجان مدرسية حيث يمتحن الطالب في جميع المواد الدراسية في يوم واحد فقط بنتيجة توضح اجتياز الطالب الامتحان من عدمه، وذلك لضمان استمرار العملية التعليمية و كإجراء احترازي إيضا لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين الطلاب حيث ينتشر الفيروس القاتل بسرعة رهيبة تفوق الموجة الأولى بـ 70 % حيث يفتك بالخلايا المناعية ويدمر الأجهزة الحيوية مما يؤدي إلى الوفاة.





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وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فإن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2020 _ 2021 ستبدأ يوم 28 مارس وتنتهي في 4 مارس بحيث تكون امتحانات الصف الرابع الابتدائي لجميع المواد الدراسية يوم 28 فبراير الجاري و جميع المواد الدراسية للصف الخامس الابتدائي يوم 1 مارس والسادس الابتدائي يوم 2 مارس و الأول الإعدادي يوم 3 مارس والثاني الاعدادي يوم 4 مارس وجميعهم في لجان مدرسية بورقة امتحانية للمواد المضافة إلى المجموع فقط.





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