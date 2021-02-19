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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط كميات من المخدرات بحوزة عناصر تشكيلين عصابيين بالجيزة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:00 م
جريدة الدستور
ندى حمدى- محمد عيسى
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ضبطت الأجهزة الأمنية كميات من المواد المخدرة وسلاح نارى وذخائر، بحوزة عناصر تشكيلين عصابيين بالجيزة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الجيزة نشاط تشكيلين عصابيين أدار أفرادها بؤرتين إجراميتين للإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم وبإستهدافهم أمكن ضبطهم، وضبط ( كمية من مخدر الهيروين– كمية من مخدر الأيس - مبلغ مالى -2 هاتف محمول) بحوزة 4 أشخاص ( سيدتين - عاطلين، لثلاثة منهم معلومات جنائية) وذلك فى كمين أعد خصيصًا لضبطهم حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة.

ونجحت الجهود في ضبط (كمية لمخدر الكوكايين - كمية لمخدر الهيروين– كمية لمخدر الأيس– 2 طبنجة – عدد من طلقات الصوت - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول – ميزان) بحوزة (عاطل، له معلومات جنائية)، فى كمين أعد خصيصًا لضبطه حال توزاجده بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

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