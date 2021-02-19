تقرير: الدول الثرية تخزن مليار جرعة أكثر من احتياجها من لقاح كورونا

كشف تقرير أعده نشطاء في مكافحة الفقر، اليوم الجمعة، أن الدول الغنية في طريقها للحصول على أكثر من مليار جرعة تزيد على احتياجاتها من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، في حين تتدافع البلدان الأفقر للحصول على الشحنات المتبقية من اللقاحات في وقت يسعى العالم للحد من تفشي الفيروس.وفي تحليل لاتفاقات الإمدادات الراهنة للقاحات المضادة لـ "كوفيد-19" ذكرت حملة (وان)، وهي منظمة دولية معنية بمكافحة الفقر والأمراض التي يمكن الوقاية منها، أنه يتعين على البلدان الثرية مثل الولايات المتحدة، وبريطانيا أن تتقاسم الجرعات الزائدة عن حاجتها من أجل تعزيز الاستجابة العالمية للجائحة.وذكرت الحملة أن عدم القيام بذلك سيحرم الملايين من الحماية الأساسية في مواجهة الفيروس، وسيطيل أمد الجائحة على الأرجح.وركز التقرير على وجه الخصوص على العقود التي أبرمتها أكبر 5 شركات مصنعة للقاحات فيروس كورونا وهي" فايزر-بيونتيك، ومودرنا، وأكسفورد-أسترا زينيكا، وجونسون آند جونسون، ونوفافاكس".وكشف التقرير أنه حتى الآن حصلت الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، وأستراليا، وكندا واليابان على أكثر من ثلاثة مليارات جرعة من اللقاحات وهو ما يزيد بأكثر من 2.06 مليار جرعة عن احتياجات كافة سكان هذه البلدان للتطعيم بجرعتي اللقاح.