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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

نيكي يحقق مكاسب أسبوعية رغم الهبوط بفعل جني أرباح

الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:18 ص
المؤشر نيكي الياباني
المؤشر نيكي الياباني
وكالات
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هبط المؤشر نيكي الياباني اليوم الجمعة إذ فاقت عمليات بيع لجني الأرباح قبل عطلة نهاية الأسبوع التفاؤل بشأن تعاف اقتصادي عام، بيد أن المؤشر حقق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

ونزل نيكي 0.72 بالمئة إلى 30017.92 نقطة، مبتعدا أكثر عن أعلى مستوياته في 30 عاما ونصف العام البالغ 30714.52 نقطة الذي لامسه يوم الاثنين، لكن المؤشر استطاع إنهاء الأسبوع مرتفعا 1.69 بالمئة.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.67 بالمئة إلى 1928.95 نقطة، وتراجع 0.25 بالمئة في الأسبوع.

وقال هيديوكي إيشيجورو كبير الإستراتيجيين لدى دايوا للأوراق المالية "نظرا لأن الصعود كان سريعا للغاية، نشهد تصحيحا نوعا ما" مضيفا أن انخفاض نيكي يتماشى مع تراجعات الأسهم العالمية.

ونزل سهم فاست للتجزئة، الذي يمثل أعلى وزن في نيكي، 2.4 بالمئة ليمحو مكاسب مبكرة إذ باع المستثمرون السهم لجني الأرباح عقب ارتفاعه قرابة عشرة بالمئة في الأسبوع الجاري.

وهوى سهم مونيكس للوساطة عبر الإنترنت 10.4 بالمئة بعد أن ارتفع لأكثر من مثليه منذ بداية الشهر بحلول أمس الخميس.

كما تراجعت بعض أسهم شركات السفر بعد مكاسب حققتها في وقت سابق من الأسبوع الجاري عقب بدء حملة تطعيم من كوفيد-19 في اليابان.

ونزل سهم إيه.إن.إيه هولدينجز 3.9 بالمئة بينما تراجع سهم الخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) 3.7 بالمئة، وخسر سهم سكك حديد وسط اليابان 3.7 بالمئة.

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