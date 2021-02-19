إيلون ماسك: حيازة «بتكوين» أفضل من النقد التلقليدي

قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لتسلا، إن امتلاك بتكوين أفضل قليلا فحسب من حيازة النقد التقليدي، لكن هذا الفارق الطفيف يجعلها أصل أفضل لحيازته.وتابع «ماسك» في تغريدة 1Jلكن، حين يكون للعملة الإلزامية سعر فائدة حقيقي سلبي، فإن الأحمق فقط هو الذي لن يتطلع لمكان آخر».وأضاف: «بتكوين تقريبًا، مثل المال الإلزامي الكلمة الأساسية هنا 'تقريبًا»‭.كما دافع عن تحرك تسلا للاستثمار في بتكوين، قائلا إن الاختلاف عن النقد جعلها مغامرة مناسبة للشركة المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لكي تحوز العملة المشفرة.ودفع شراء تسلا 1.5 مليار بتكوين العملة المشفرة للارتفاع صوب ذروة قياسية هذا الأسبوع فوق 50 ألف دولار، بينما دفع ترويج ماسك في الآونة الأخيرة لدوجكوين سعر العملة المشفرة للارتفاع.واستقرت بتكوين دون ذروة قياسية عند 51284 دولارا بقليل اليوم الجمعة.