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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

القس إبيفانيوس يونان: «السرب» يدعم قيم الوطنية للأجيال القادمة

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:53 م
القس إبيفانيوس يونان
القس إبيفانيوس يونان
تريزة شنودة
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أشاد القس إبيفانيوس يونان راعي كاتدرائية شهداء الإيمان والوطن بقرية العور في سمالوط، بإنتاج فيلم السرب الذي يناقش ملحمة الثأر لشهداء ليبيا الأقباط المصريين الذين استشهدوا على يد جماعة داعش الإرهابية عام 2015.

وقال يونان في تصريح لـ الدستور إن إعلان فيلم السرب جاء بالتزامن مع احتفالنا بتذكار استشهاد شهداء الإيمان والوطن بليبيا، الأمر الذي قد ساهم في دعم شعور الفخر لأسر الشهداء وقلوب كل الناس.

وتابع قائلا: "فيلم السرب هو خطوة إيجابية لتوثيق كل الأحدث الهامة التي تخص شهداء ليبيا الأقباط والثأر لهم من جانب القوات المسلحة، حتى تكون تلك الأحداث مصدر فخر للأجيال القادمة يتعلمون منها المبادئ والقيم لتأصيل الوطنية والمواطنة بداخلهم".

وأضاف راعي كاتدرائية شهداء الإيمان والوطن قائلًا: "قد شعرنا أن رئيس مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي أفعاله قبل أقواله يخاف على مصر وشعبها ويأخذ بحقهم من خلال الثأر لشهداء ليبيا المصريين الأقباط".

يذكر أن كاتدرائية شهداء الإيمان والوطن تضم رفات شهداء لبيبا المصريين بعد عودتهم بجهود الدولة.

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