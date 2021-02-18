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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تحرير 183 محضر ضبط وتهرب جمركي لبضائع متنوعة في الأقصر

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:11 م
جريدة الدستور
راندا التوني
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تمكنت إدارة مكافحة التهريب الجمركي بالأقصر والفروع برئاسة محمد المغربى مدير إدارة مكافحة مكافحة التهريب الجمركى (التزام تجارى) بالاشتراك مع مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد برئاسة العميد عاطف سالم ومباحث الضرائب والرسوم بأسيوط برئاسة العميد عماد دبور من ضبط، وتحرير 183 محضر ضبط جمركي خلال شهرين بالمخالفة لأحكام المادة 8 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 بمحال تجارية بأسيوط والأقصر وأكمنة متفرقة (كمين منشأة العماري والبغدادي بالأقصر - ونقطه التفتيش الأمنية ببهجورة نجع حمادي).

وتشكلت لجنة الضبط من (محمد الليثى ومنتصر محمدين ورومانى حنا وعلى علام ومحمد عبدالله وعبد الجواد حمام وإسماعيل أحمد ومحمد جمال وأحمد صابر وحسن أحمد حسن) مفتشى إدارة المكافحة ومن مباحث الضرائب والرسوم (العميد ياسر مهران والعقيد وائل عبدالرحمن والعقيد أحمد عبدالسلام والمقدم محمد عبدالكريم والرائد أحمد المغربى والرائد على طاهر والرائد محمد الخبير).

وكانت أغلب المضبوطات عبارة عن قطع غيار سيارات وقطع غيار دراجات نارية وأدوات كهربائية وأدوات صحية وأدوات تجميل وأدوت منزلية ومبردات مياة ولعب أطفال وإطارات دراجات نارية وإكسسوار محمول وزيوت سيارات وجميع المضبوطات مستوردة وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات تفيد سداد الرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام المادة 8 من قانون الجمارك.

وبلغت قيمة المضبوطات مليون و109 ألف و80 جنيه وتم التصالح في جميع المحاضر وسداد الغرامة الجمركية المستحقة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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