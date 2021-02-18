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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بترويج الهيروين فى مصر القديمة

الخميس 18/فبراير/2021 - 08:14 م
الهيروين
الهيروين
عادل عبد العال
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، بمعاقبة المتهم "رمضان.و"، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بترويج مخدر الهيروين بمصر القديمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد السبام يونس، وعضوية المستشارين أيمن فرحان سيد معوض، إيمان السيد أحمد مليجي، وأمانة سر خالد عبد المنعم، محمد سيد شحاتة.

وأسندت النيابة للمتهم "رمضان.و"، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار بدائرة قسم مصر القديمة.

وشهد معاون قسم مصر القديمة، أنه حال وجوده بالقسم حضر إليه المتهم لزيارة أحد المحجوزين، فقام بتفتيش الزيارة الخاصة بالأخير قبل دخولها، فعثر بداخلها على كيس بلاستيكى شفاف بداخله مسحوق الهيروين المخدر ولفافتين بداخلهم خمسين قرص مخدر فقام بضبطه، وبتفتيشه أقر بحيازة المضبوطات بقصد إدخالها لأحد المحجوزين.

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