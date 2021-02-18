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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

نصائح للمتعافين من فيروس كورونا.. الإبراشي يجيب

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:10 م
كورونا
كورونا
جميلة على
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أعربت رئيس شعبة الاستعداد للرعاية الصحية بالمنظمة الأممية عن مخاوفها من أن ما يسمى بأعراض ما بعد "كوفيد-19" لدى المتعافين يمكن أن يكون لها تأثير على الصحة العالمية بسبب حجم الوباء.

ورصد الدكتور إبراهيم الإبراشي، أستاذ الباطنة بقصر العيني، عدد من الإرشادات الطبية للمتعافين من الوباء القاتل منها الاهتمام بالتغذية.

أكد الإبراشي ضرورة الاهتمام بالتغذية في فترة التعافى والاهتمام بتناول البروتينات والأطعمة التى تحتوى على فيتامين C وكذلك الاستمرار فى شرب المشروبات الدافئة والاهتمام بتناول الفاكهة التتى تحتوى على عدد من الفيتامينات التى تقوى جهاز المناعة مثل فيتامين د وفيتامين C.

ارتداء الكمامة
أضاف أستاذ الباطنة أن المتعافى من الفيروس لم يأخذ مناعة من الإصابة به كما أشيع فى فترة ما، لكن تكون مناعته أضعف لذا من السهل أن يهاجمه الفيروس مرة أخرى، مطالبًا بضرورة الاهتمام بارتداء الكمامة والحرص عليها.

اتباع الإجرءات الاحترازية
وأكد أستاذ الباطنة بقصر العينى على اتباع جميع الإجراء ات الاحترازية بشكل تام واستخدام وتطهير الأسطح والأهتمام بالنظافة الشخصية بشكل اكبر والأبتعاد عن الأماكن المزدحمة وعدم استخدام أدوات الغير وكذلك الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعى.

النوم الجيد
وأكد ضرورة أن يأخذ المتعافى قسط جيد من النوم من 7 إلى 8 ساعات والاستراحة وعدم الإجهاد والبعد عن جميع مسبابات القلق والتوتر.

ممارسة الرياضة
وشدد الإبراشي على ضرورة ممارسة الرياضة أو على الأقل المشى لمدة نصف ساعة يوميًا والحرص على التباعد وشرب المياه بكثرة والسوائل الدافئة.

الابتعاد عن التدخين
كما نصح المتعافين بضرورة تجنب التدخين وكذلك تدخين التبغ بكافة أنواعه وعدم الجلوس فى المقاهى حتى يتم التحكم في الفيروس.

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