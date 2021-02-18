العراق يؤكد أهمية تخفيف حدة التوترات بالمنطقة وعدم زج البلاد في صراعات

أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، أهمية تخفيف حدة التوترات في المنطقة وعدم زج البلاد في صراعات الآخرين.وذكرت الرئاسة الجمهورية العراقية- في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم الخميس- أن صالح التقى السفير الأمريكي، ماثيو تولر، وبحثا العلاقات الثنائية الوثيقة ومختلف جوانب التعاون المشترك بين البلدين وسبل تطوير آفاق التعاون في سياق الحوار الاستراتيجي وصولًا إلى شراكة استراتيجية في مختلف المجالات تخدم المصالح المتبادلة وتعود بالسلام والمنفعة على الشعبين وكل المنطقة.وأكد صالح ضرورة مواصلة التنسيق لمكافحة فلول الإرهاب، وترسيخ سلطة الدولة في فرض القانون واحترام سيادتها، مشددًا على أهمية تخفيف حدة التوترات في المنطقة وعدم زج البلاد في صراعات الآخرين.من جهته، أكد السفير الأمريكي التزام بلاده بدعم أمن واستقرار وازدهار البلاد، وترسيخ سيادتها وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.