النمسا وسلوفاكيا تبحثان تطورات أزمة جائحة كورونا

بحث الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين مع نظيرته السلوفاكية سوزانا كابوتوفا، افتراضيًا، تطورات أزمة جائحة كورونا.وقال الرئيس النمساوي- في تصريحات اليوم الخميس- إنه تبادل وجهات النظر مع الرئيسة السلوفاكية حول الوضع الحالي لوباء كورونا في سلوفاكيا والنمسا، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون الأوروبي خاصة بين دول الجوار في التعامل مع الأزمة.وأضاف: "أن إرسال النمسا لأطقم طبية إلى سلوفاكيا يعد ضرورة طبيعية لتأكيد تضامن ومساعدة النمسا للجيران والأصدقاء في سلوفاكيا، في ظل حالة الطوارئ الحالية نتيجة تفاقم أزمة جائحة كورونا".وكانت الحكومة النمساوية قد قررت، أمس، إرسال أطقم طبية إلى سلوفاكيا بعد ارتفاع حاد في إصابات كورونا، كما استقبلت بعض المرضي في العناية المركزة بالمستشفيات النمساوية.