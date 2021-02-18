«آخر تحديث».. أسعار العملات اليوم في بنك مصر الخميس 18/2/2021

أسعار العملات اليوم الخميس 2021 في بنك مصر

ستقرارًا وثباتًا في بداية التعاملات اليومية، حيث بلغ سعره نحو ما يقرب من 15.57 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ سعره نحو ما يقرب من 15.67 جنيه.



2 - وكشفت شاشات التداول في بنك مصر عن سعر اليورو الأوروبي، حيث شهد ارتفاعًا في بداية التعاملات اليومية أمام الجنيه المصري، حيث بلغ سعره نحو ما يقرب من 18.83 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ سعره نحو ما يقرب من 19.06 جنيه.



3 - وشهدت مستويات سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر، استقرارًا وثباتًا في بداية التعاملات اليومية أمام الجنيه المصري، حيث بلغ سعره نحو 21.56 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ سعره نحو 21.86 جنيه.

قد يهمك أيضا: تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 18-2-2021 فى البنوك سر توقف تصوير برنامج رامز جلال 2021 4 - وشهد سعر الريال السعودي في بنك مصر، ارتفاعا طفيف في بداية التعاملات اليومية أمام الجنيه المصري، حيث بلغ سعره نحو 4.09 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ سعره نحو 4.18 جنيه. 2 - وكشفت شاشات التداول في بنك مصر عن سعر اليورو الأوروبي، حيث شهد ارتفاعًا في بداية التعاملات اليومية أمام الجنيه المصري، حيث بلغ سعره نحو ما يقرب من 18.83 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ سعره نحو ما يقرب من 19.06 جنيه.3 - وشهدت مستويات سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر، استقرارًا وثباتًا في بداية التعاملات اليومية أمام الجنيه المصري، حيث بلغ سعره نحو 21.56 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ سعره نحو 21.86 جنيه.4 - وشهد سعر الريال السعودي في بنك مصر، ارتفاعا طفيف في بداية التعاملات اليومية أمام الجنيه المصري، حيث بلغ سعره نحو 4.09 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ سعره نحو 4.18 جنيه.









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