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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«آخر تحديث».. أسعار العملات اليوم في بنك مصر الخميس 18/2/2021

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:26 م
أسعار العملات
أسعار العملات
هبه محمد
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ترتفع عمليات البحث على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الإجتماعي وعلى محركات الإنترنت، وبالأخص موقع "جوجل" من قبل المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال، عن أسعار العملات اليوم الخميس في بنك مصر، حيث شهدت أسعار العملات مؤخرًا استقرارًا ملحوظ في بداية التعاملات اليومية.

وكانت شهدت أسعار العملات في البنوك المصرية، حالة من التذبذب في الفترة الأخيرة، بسبب الأزمة الاقتصادية التي شاهدها العالم بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد التي لم تسلم منه البورصات العالمية والبورصات الخليجية منه، ومن ضمن العملات (  الدولار - اليورو الأوروبي ).

ونظرًا لارتفاع عمليات البحث على " جوجل " من قبل المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال، يعرض لكم " الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات والأسعار التي تخص أسعار العملات اليوم الخميس 18-2-2021 في بنك مصر.

أسعار العملات اليوم الخميس 2021 في بنك مصر


1 - شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس، في بنك مصر، استقرارًا وثباتًا في بداية التعاملات اليومية، حيث بلغ سعره نحو ما يقرب من 15.57 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ سعره نحو ما يقرب من 15.67 جنيه.

2 - وكشفت شاشات التداول في بنك مصر عن سعر اليورو الأوروبي، حيث شهد ارتفاعًا في بداية التعاملات اليومية أمام الجنيه المصري، حيث بلغ سعره نحو ما يقرب من 18.83 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ سعره نحو ما يقرب من 19.06 جنيه.

3 - وشهدت مستويات سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر، استقرارًا وثباتًا في بداية التعاملات اليومية أمام الجنيه المصري، حيث بلغ سعره نحو 21.56 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ سعره نحو 21.86 جنيه.
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4 - وشهد سعر الريال السعودي في بنك مصر، ارتفاعا طفيف في بداية التعاملات اليومية أمام الجنيه المصري، حيث بلغ سعره نحو 4.09 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ سعره نحو 4.18 جنيه.


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