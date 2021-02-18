أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 18-2-2021 فى البنوك
الخميس 18/فبراير/2021 - 07:00 ص
هبه محمدطباعة
تستمر عمليات البحث يوميًا على مواقع التواصل الإجتماعي وعلى السوشيال ميديا ومحركات الإنترنت وبالأخص موقع " جوجل " من قبل المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال عن أسعار العملات الأجنبية، حيث شهد سعر العملات الأجنبية في البنوك المصرية حالة من الأستقرار والثبات رغم أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي ضرب بالبورصات العالمية والبورصات الخليجية في كافة أنحاء العالم.
ونظرًا لhرتفاع عمليات البحث من قبل المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال، يعرض لكم "الدستور" في تقريره اليومي كافة التفاصيل والأسعار التي تخص أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 18-2-2021 في البنوك المصرية.
ونظرًا لhرتفاع عمليات البحث من قبل المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال، يعرض لكم "الدستور" في تقريره اليومي كافة التفاصيل والأسعار التي تخص أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 18-2-2021 في البنوك المصرية.
أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 18-2-2021 في البنوك
سعر الدولاربلغ سعر الدولار اليوم نحو ما يقرب إلى حوالي 15.57 جنيه للشراء في البنك الأهلي المصري، وبلغ سعر البيع نحو ما يقرب إلى 15.67 جنيه.
سعر اليورو
وبلغ سعر اليورو الأوروبي أرتفاعًا غير متوقع أمام الجنيه المصري، مسجلًا نحو ما يقرب إلى حوالي 18.88 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع نحو ما يقرب إلى 19.03 جنيه، وذلك مقابل سعره أمس حيث كان يبلغ نحو 18.86 جنيه للشراء، أما البيع فكان سعره نحو 19.02 جنيه.