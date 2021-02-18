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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 18-2-2021 فى البنوك

الخميس 18/فبراير/2021 - 07:00 ص
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
هبه محمد
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تستمر عمليات البحث يوميًا على مواقع التواصل الإجتماعي وعلى السوشيال ميديا ومحركات الإنترنت وبالأخص موقع " جوجل " من قبل المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال عن أسعار العملات الأجنبية، حيث شهد سعر العملات الأجنبية في البنوك المصرية حالة من الأستقرار والثبات رغم أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي ضرب بالبورصات العالمية والبورصات الخليجية في كافة أنحاء العالم.

ونظرًا لhرتفاع عمليات البحث من قبل المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال، يعرض لكم "الدستور" في تقريره اليومي كافة التفاصيل والأسعار التي تخص أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 18-2-2021 في البنوك المصرية.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 18-2-2021 في البنوك

سعر الدولار

بلغ سعر الدولار اليوم نحو ما يقرب إلى حوالي 15.57 جنيه للشراء في البنك الأهلي المصري، وبلغ سعر البيع نحو ما يقرب إلى 15.67 جنيه.

سعر اليورو

وبلغ سعر اليورو الأوروبي أرتفاعًا غير متوقع أمام الجنيه المصري، مسجلًا نحو ما يقرب إلى حوالي 18.88 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع نحو ما يقرب إلى 19.03 جنيه، وذلك مقابل سعره أمس حيث كان يبلغ نحو 18.86 جنيه للشراء، أما البيع فكان سعره نحو 19.02 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني

شهد سعر الجنيه الإسترليني أرتفاعًا أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، حيث بلغ سعره نحو ما يقرب إلى حوالي 21.64 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع نحو ما يقرب إلى 21.86 جنيه، وتلك الأسعار مقارنة بأمس حيث كان يبلغ حوالي 21.56 جنيه للشراء، وكان يبلغ سعر البيع أمس نحو ما يقرب إلى 21.78 جنيه

سعر الريال السعودي

بلغت أسعار الريال السعودي اليوم الخميس في البنوك المصرية أستقرارًا وثباتًا أمام الجنيه المصري، حيث بلغ سعره نحو ما يقرب إلى حوالي 4.08 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع نحو ما يقرب إلى 4.17 جنيه.

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سعر الدينار الكويتي اليوم 

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس في البنوك المصرية hستقرارًا وثباتًا أمام الجنيه المصري، حيث بلغ سعره نحو ما يقرب إلى حوالي 48.69 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع نحو ما يقرب حوالي إلى 51.82 جنيه، وفقًا لبيانات البنك الأهلي المصري.

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