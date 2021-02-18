الأسهم الأوروبية ترتفع بفضل صعود شركات التعدين

صعدت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، إذ اقتفت شركات التعدين أثر قفزة في أسعار السلع الأولية مما ساعد في التغلب على تأثير سلسلة من تقارير الأرباح المخيبة للتوقعات من شركات بينها إيرباص وأورانج.وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0815 بتوقيت جرينتش، فيما صعد مؤشر شركات التعدين اثنين بالمئة إذ قفزت أسعار النحاس اليوم الخميس لتصل لأعلى مستوى في نحو عقد.كما كانت شركات التكنولوجيا والطاقة والسيارات من بين أكبر الرابحين في التعاملات المبكرة وشهدت ارتفاعات بين 0.7 بالمئة و1.3 بالمئة.لكن سهم شركة صناعة الطائرات إيرباص انخفض 3.1 بالمئة إذ أعلنت الشركة عن تكبد خسارة سنوية وأحجمت عن توزيع الأرباح النقدية بسبب أثر جائحة فيروس كورونا المستجد.