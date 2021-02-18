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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

أسقف إيبارشية القوصية يعلن ترتيبات قداس صوم نينوي

الخميس 18/فبراير/2021 - 07:59 ص
إيبارشية القوصية
إيبارشية القوصية
مونيكا جرجس
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أعلنت إيبارشية القوصية للأقباط الأرثوذكس، ترتيبات قداسات صوم نينوي والذي يحل يوم الاثنين المقبل.

وقال الأنبا توماس أسقف الإيبارشية في بيانا له: نظرًا للإقبال الشديد على حضور قداسات صوم نينوي يسمح للفرد بحجز قداس واحد خلال أيام الصوم حتى يسمح للآخرين بحضور قداس الصوم، مضيفًا: ستكون نسبة حضور القداسات 25 % من مساحة الكنيسة.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لبدء صوم يونان والمعروف بصوم «يونان»، الإثنين 24 فبراير الجاري وذلك لمدة ثلاثة أيام فقط ويختتم يوم الأربعاء 26 فبراير.

وينقطع خلال صوم «يونان»، الأقباط عن الطعام تمامًا بدءًا من منتصف الليل وحتى الغروب، وتطلق الكنيسة الأرثوذكسية على مستوى جميع كنائسها، قداسات خاصة.

واتخذت الكنائس القبطية الأرثوذكسية، خلال قداسات صوم نينوي عدة إجراءات احترازية مشددة تزامنًا مع انتشار الموجة الثانية من كورونا، فأعلنت الكنائس الأرثوذكسية إطلاق الحجز المسبق لقداسات الصوم وإقامة أكثر من قداسا خلال أيام الصوم، بحيث أن لا تزيد نسبة الحضور عن 25 % من مساحة الكنيسة.

وشددت الكنائس على الأفراد عدم حجز أكثر من قداس خلال أيام الصوم وذلك لإتاحة الفرصة للآخرين لحضور قداس صوم يونان، مع التشديد على عدم حضور القداسات لمن يعاني من ارتفاع درجات الحرارة أو أى أعراض لفيروس كورونا منعا لانتشار عدوى فيروس كورونا.

و«صوم يونان» هو صوم سنوي، ينقطع فيه أقباط الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن المأكل والمشرب بداية من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الغروب، ويختتم مع موعد انتهاء القداس الإلهي الذي يُقام طوال فترة الصوم في فترة بعد الظهر، وعلى مدار الثلاثة أيام ينقطع الأقباط عن أكل الأسماك واللحوم، ويكتفون بما هو نباتى فقط.

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