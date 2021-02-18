حظك اليوم.. برج القوس الخميس 18 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر توقعات الأبراج، اليوم الخميس ١٨ فبراير ٢٠٢١، وفيما يخص برج القوس، قالت:برج القوسعاطفيامصالحة ورجوع مع شخص مختلف عنكم سيبادر معكم بخطوة وقرارك ملك لك،فكر جيدا.مهنياتتمتع بشخصية محبوبة بين زملائك في العمل ولكن تحتاج ان تتدرب اكثر علي العمل الجماعي، فاانت مع الوقت سوف تصبح مركز القوة في فريق عملك.صحياانت مرهق للغاية وتحتاج ان تأخد استراحه، تسرق وقت من يومك للاسترخاء والاعتناء بنفسك ومظهرك كثيرا.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.