حظك اليوم.. برج الثور الخميس ١٨ فبراير ٢٠٢١

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر توقعات الأبراج، اليوم الخميس ١٨ فبراير ٢٠٢١، وفيما يخص برج الثور، قالت:برج الثورعاطفياحب ولحظات جميلة وتطور سريع في علاقتك العاطفية، شريكك مختلف عنك في الأفكار، تقبل الاختلاف الذى بينكم.مهنيًاتستطيع انجاز الكثير من المهام هذة الفترة ولكن إحذر أن تتحمل مسؤليات فوق طاقتك حتى لا تشعر بالملل والإرهاق.صحيًالابد من أن تتبع نظام غذائي خالي من الدسم والدهون والسكريات التي تؤثر عليك وتزيد وزنك بشكل ملحوظ.