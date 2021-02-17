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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إنارة الطريق الدائرى بالمنيا بعد سقوط بعض الأعمدة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:48 م
الطريق الدائرى بالمنيا
الطريق الدائرى بالمنيا
المنيا ـ على حسين
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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بإعادة تركيب عامودين إنارة بالطريق الدائري كانا قد سقطا بسبب الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة حاليا، بالإضافة إلى إصلاح أسلاك الكهرباء بشارع ترعة النسوان والتي سقطت لنفس السبب.

وقال محمد علي حسن جاد، رئيس قرية بني محمد سلطان، إن قسم الكهرباء قام بإعادة زراعة عامودي إنارة؛ نظرا لسقوطهما بالطريق الدائري، حيث كان يمثلان خطورة على المواطنين بالطريق العام كما تم إصلاح عطل بقرية العوام.



واكد أنور محمد رئيس قسم الكهرباء بمركز ومدينة المنيا انة يتم التنسيق فيما بيننا ونقوم علي الفور بالإستجابة للشكاوي والبلاغات لسرعة حلها حرصا علي أرواح المواطنين وقام فريق عمل الكهرباء اليوم بالتعامل مع قطع أسلاك اعمدة الانارة العامة بشارع ترعة النسوان علي الفور تم توصيلهاوتم اصلاح عطل بقرية ريدة


وأوضح مصطفي الديبكي رئيس قرية نزلة حسين أنه تم اليوم صيانة أعمدة الإنارة العامة وتنفيذ حملة صيانة لأعمدة انارة طريق "الشرفا وطريق طراد النيل وشارع الحديقة الدولية"، بنطاق الوحدة المحلية بنزلة حسين حيث تم استبدال كشافات ليد وصيانة عدد من الكشافات الآخري.






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