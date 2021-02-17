تركيا تستهدف بالمدفعية عين عيسى والطريق الدولي بريف الرقة

استهدفت القوات التركية ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية بقذائف المدفعية محيط مدينة عين عيسى والطريق الدولي بريف الرقة الشمالي بسوريا.وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الأربعاء، أن القوات التركية ومجموعات من مرتزقتها اعتدت بالمدفعية على المناطق السكنية في محيط مدينة عين عيسى والطريق الدولي "إم فور" شمال الرقة، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة والمرافق الخدمية.