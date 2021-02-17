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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الإسكندرية: رفع حالة الطوارئ للتعامل مع الطقس السيئ

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:38 م
محمد الشريف محافظ
محمد الشريف محافظ الإسكندرية
هبه عويضه
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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استمرار رفع حالة الاستنفار والطوارئ القصوى في جميع أجهزة المحافظة التنفيذية والجهات المعنية لمواجهة تداعيات النوة الحالية وسقوط الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة منذ أمس التي وصلت إلى حد السيول.

وأشار إلى أن جميع الأجهزة المعنية تعمل بأقصى جهدها لمواجهة أي أزمة طارئة خاصة بتصريف تراكمات مياه الأمطار، ذلك فضلًا عن متابعة انتشار وتمركزات سيارات ومعدات الصرف الصحي بجميع المناطق الحيوية على مستوى الأحياء.

وأكد المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة منعقدة بشكل دائم ومستمر لمتابعة حالة الطقس السيئ، خاصة في غرب الإسكندرية التي شهدت سقوط أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول، مؤكدًا أن جميع الأجهزة تواصل مجهودتها على أرض الواقع للتعامل مع تلك التداعيات.

على الصعيد ذاته؛ أوضح أنه تم التشديد على جميع المسئولين التنفيذيين بالتواجد لحظيًا على مدار الساعة والمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبًا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة وكذا التأكد من تحقيق السيولة المرورية بكل شوارع الإسكندرية.

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