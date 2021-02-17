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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط رئيس شركة للمنتجعات السياحية بتهمة النصب على المواطنين بالشرقية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 04:41 م
الأمن
الأمن
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص (رئيس مجلس إدارة شركة للمنتجعات السياحية) "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة الشرقية) لقيامه بإنشاء شركة استثمار عقارى والنصب من خلالها على المواطنين، من خلال التعاقد مع عدد منهم على تمليكهم وحدات عقارية سكنية على مراحل مختلفة بأحد مشاريع الشركة المشار إليها، على أن يكون استلام الوحدات فى غضون عام 2017.

وأكدت التحريات أنه تمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية منهم، ثم قام بغلق مقر الشركة وهرب ولم يفى بتعاقداته والتزاماته، وقام بتغيير مقر شركته أكثر من مرة هروبًا من ملاحقة ضحاياه.

وعثر بمقر الشركة المشار إليها على (عدد من العقود الوهمية ببيع وحدات سياحية وتجارية بالمشروع الوهمى – كمية من استمارات حجز وحدات سياحية بالمشروع بالوهمى).

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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