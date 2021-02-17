بالفيديو مجد القاسم يطرح «أنا مش بخير»

طرح، اليوم، الفنان السوري مجد القاسم، عبر قناته الخاصة علي موقع "يوتيوب" وموقع أنغامي، أحدث أغنياته، والتي تحمل عنوان "أنا مش بخير"، وهي من كلمات أبانوب أسامة، وألحان محمد صيام، وتوزيع باسم منير.ومن إنتاج شركة "Gimmy belha gb" للإنتاج الفني، وتعد هذه الأغنية بمثابة عودة قوية للقاسم للأغنيات ذات الطابع الدرامي التي اشتهر بتقديمها.وتقول كلمات الأغنية:أنا مش بخير..أنا جوه منيحاجات كتيرة مكتفانيفي كوم وجعوحاجات كتيرة معجزانيومن ناحية أخري، يستعد "مجد" لطرح ألبومه الجديد "باقة ورد"، والمكون من 10 أغنيات منوعة ما بين اللهجة المصرية والسورية والصعيدية بالتزامن مع بداية موسم الصيف المقبل.