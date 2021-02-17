بالفيديو مجد القاسم يطرح «أنا مش بخير»
الأربعاء 17/فبراير/2021 - 04:58 م
حسين الجنديطباعة
طرح، اليوم، الفنان السوري مجد القاسم، عبر قناته الخاصة علي موقع "يوتيوب" وموقع أنغامي، أحدث أغنياته، والتي تحمل عنوان "أنا مش بخير"، وهي من كلمات أبانوب أسامة، وألحان محمد صيام، وتوزيع باسم منير.
ومن إنتاج شركة "Gimmy belha gb" للإنتاج الفني، وتعد هذه الأغنية بمثابة عودة قوية للقاسم للأغنيات ذات الطابع الدرامي التي اشتهر بتقديمها.
وتقول كلمات الأغنية:
أنا مش بخير..
أنا جوه مني
حاجات كتيرة مكتفاني
في كوم وجع
وحاجات كتيرة معجزاني
ومن ناحية أخري، يستعد "مجد" لطرح ألبومه الجديد "باقة ورد"، والمكون من 10 أغنيات منوعة ما بين اللهجة المصرية والسورية والصعيدية بالتزامن مع بداية موسم الصيف المقبل.
ومن إنتاج شركة "Gimmy belha gb" للإنتاج الفني، وتعد هذه الأغنية بمثابة عودة قوية للقاسم للأغنيات ذات الطابع الدرامي التي اشتهر بتقديمها.
وتقول كلمات الأغنية:
أنا مش بخير..
أنا جوه مني
حاجات كتيرة مكتفاني
في كوم وجع
وحاجات كتيرة معجزاني
ومن ناحية أخري، يستعد "مجد" لطرح ألبومه الجديد "باقة ورد"، والمكون من 10 أغنيات منوعة ما بين اللهجة المصرية والسورية والصعيدية بالتزامن مع بداية موسم الصيف المقبل.