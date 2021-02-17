شكري: تكثيف التعاون المصري الباكستاني لمواجهة الفكر المتطرف

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر وباكستان يواجهون التحديات في الإرهاب، وكذلك الفكر المتطرف، وتطرقت المباحثات إلى كيفية مواجهته وحماية الشباب من الانسياق وراء دعاوى مغرضة لمبادئ الدين الحنيف القائم على التسامح والسلام.وتابع وزير الخارجية: "لدينا رؤية مشتركة والعمل على نزع التوجه نحو الفكر المتطرف، ولدينا من المؤسسات الدينية وكوادرها التي يشهد لها بالكفاءة والمنح التي يقدمها الأزهر الشريف، وهو ما يعزز التعاون واتفقنا على تكثيف التعاون لمواجهة الفكر المتطرف".من جانبه، قال وزير الخارجية الباكستاني أن البلدين يمكنهما باستخدام كافة قدراتهم إقامة شبكات للقضاء على الإرهاب والتعصب، وهو أمر يشكل تحدي للمنطقة والعالم أجمع، ويمكن لمصر وباكستان التعاون في هذا المجال.