خريطة صناعية و«حياة كريمة».. تفاصيل اجتماع الـ3 ساعات بين «مدبولي» ورؤساء لجان النواب

- رئيس الحكومة وعد بمناقشة القوانين بين البرلمان والوزير المختص قبل عرضها على «الوزراء»



- تنفيذ خريطة استثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على مستوى المحافظات لمساعدة الشباب



- وعود بدراسة ربط أسعار الطاقة للمصانع بالأسعار العالمية



كشف عدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، تفاصيل اللقاء الذي جمعهم برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مساء أمس الثلاثاء.وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل، إن لقاء الدكتور مصطفى مدبولي برؤساء اللجان بمجلس النواب استمر لثلاث ساعات، وأسفر عن التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في عرض القوانين من خلال التنسيق اللجان النوعية الموجودة بالبرلمان.وأضاف عابد، أن اللقاء ناقش أيضا تنسيق اللجان النوعية مع المحافظين من أجل إيجاد حلول للمشاكل والقضايا التي تهم المواطنين بمختلف المحافظات، كما تم الاتفاق على تشكيل لجان رباعية وثلاثية برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي ورئيس اللجنة الموجود بالبرلمان والوزير المختص لدراسة حالة معينة أو قضية معينة.من جهته، كشف أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كواليس لقاء رئيس مجلس الوزراء مدبولي مع رؤساء اللجان النوعية، مشيدا بمبادرة رئيس الوزراء وأنه استمع لكل رئيس لجنة على مدار الـ 3 ساعات.وأضاف رئيس لجنة الاتصالات، أن رئيس الوزراء أكد أهمية عمل تقرير فيما يخص طرح ما يدور بكل لجنة من مناقشات وأفكار ويتم عرضها عليه لمعرفة مدى الاستجابة وتنفيذها على أرض الواقع.وأوضح بدوي، أن رئيس الوزراء أكد على تنفيذ خريطة استثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على مستوى المحافظات لمساعدة الشباب في عمل مشروعات.وقال خلال اللقاء، إن هناك بعض العقبات مثل الصرف الصحي بالقرى وعلق رئيس الوزراء على حديثه قائلا، إن هناك توجيه بعمل تنسيق بين وزارة الإسكان والتنمية المحلية بتوصيل الصرف الصحي خاصة بالقرى الموجود بها مياه ونور.وفيما يخص مشروعات القوانين، أفاد رئيس لجنة الاتصالات أنه سيتم عقد لقاءات لمناقشة القانون قبل عرضه على مجلس الوزراء مع رئيس اللجنة والوزير المختص.وختم كلامه أن النواب أشادوا بالانتقال للعاصمة الإدارية بداية من شهر يونيو المقبل، قائلا: «ستكون بداية الانتقال كما أنها فرصة لتطوير الجهاز الإداري».وقال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن لقاء المهندس مصطفى مدبولي مع رؤساء اللجان بالبرلمان، كان مثمرا، مشيدا بمبادرة رئيس الوزراء بتوجيه الدعوة للنواب لمناقشة عدد كبير من القضايا والملفات.وأضاف معتز أنه تم الاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء على ضرورة ربط أسعار الطاقة للمصانع بالأسعار العالمية، وبالأخص أسعار المازوت والسولار والغاز الطبيعى، قائلا: «لابد من ضرورة أن يتم ربطها بالأسعار العالمية في ظل توجه الدولة نحو دعم القطاع الصناعي وتعزيز الصادرات المصرية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة»، موضحا أن رئيس مجلس الوزراء وعد بدراسة الأمر.وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، تحدث عن ضرورة وجود خريطة صناعية واضحة حتى لا يكون هناك عرض أكبر من الطلب ما قد يؤدى إلى الكساد.وشدد محمود على أن أهم مطلب تم طرحه من قبل رؤساء اللجان كان إمكانية مناقشة مشروعات القوانين أمام اللجان النوعية المختصة بالمجلس بحضور الوزير المختص قبل إرسالها لمجلس الوزراء، قائلا: "رئيس مجلس الوزراء رحب بالمقترح ووعد بتنفيذه".وقال المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، إن لقاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب شهد مناقشة شكل وأُطر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتنسيق بينهما، وآليات التنسيق بين اللجان النوعية والوزارات المختلفة والمحافظين، وبين أعضاء مجلس النواب والمحافظين أيضا.وأوضح سمير، أن اللقاء كان به مطالبة أساسية بعقد اجتماعات مصغرة بين رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب المختلفة ورؤساء اللجنة النوعية بمجلس النواب والوزراء المختصين ورئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى وعد بمزيد من اللقاءات الدورية.وأكد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا اللقاء قد ساهم فى تحقيق مزيد من التواصل والتنسيق بين الحكومة والبرلمان، لافتا إلى أنه فى حالة تكرارها بشكل دورى على مستوى أعضاء اللجان بأن تجتمع كل لجنة ورئيسها على حدة مع الوزير المختص ورئيس مجلس الوزراء سيساهم هذا الأمر بشكل أكبر فى التوصل إلى حلول جذرية لكافة المشكلات التى تواجه الدولة فى العديد من القطاعات المختلفة.وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: «تحدثت في عدة ملفات أولها مخرجات تقارير اللجان النوعية، إضافة إلى مشروع حياة كريمة الذي لم يحدث منذ مئات السنوات، وتم الاتفاق على تحقيق وظائف مستدامة لأهالي القرى»، مشيرًا إلى أن اجتماع رئيس الوزراء مع رؤساء اللجان الفرعية يستهدف حل مشكلات المواطنين في المقام الأول.وأكمل: «تطرقت إلى ملف الإعلام وأكدت على أهمية وعي الوزراء بملفاتهم والاستجابة لمطالب وسائل الإعلام»، مؤكدا أن البرلمان داعم للرئيس السيسي في خطته للتصدي لأزمة الزيادة السكانية.وحول ملف اشتراطات البناء قال السجيني: «سنعقد جلسة يوم 28 فبراير لمناقشة الاشتراطات المقترحة من قبل الحكومة»، مؤكدا أهمية وجود ضوابط بمواجهة الارتفاعات المخالفة للمباني.