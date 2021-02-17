محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمستشفى ساحل سليم المركزي

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، سير العمل بمستشفى ساحل سليم المركزي "الاستقبال والأقسام الداخلية" واطمأن على توافر الأطقم الطبية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية.جاء ذلك خلال جولة ميدانية لمتابعة المشروعات والخدمات المقدمة للمواطنين بمركز ساحل سليم، رافقه خلالها المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام المحافظة المساعد والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم والمهندس محمد النشار رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد والمهندس صابر عبدالرؤوف المدير التنفيذى لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.بدأ المحافظ جولته بتفقد قسم الاستقبال والإسعاف العاجل وقسم الأشعة والعناية المركزة ووحدة الغسل الكلوي بالمستشفى للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والاطمئنان على صحتهم وسير العمل بالأقسام وتوافر الأطباء والتمريض والتقى بالدكتور نحميا وسلي عزيز مدير مستشفى ساحل سليم المركزي واستمع إلى خطوات سير العمل بالمستشفى والخدمات التي يقدمها للمواطنين والتي تتحتوى على 83 سرير منها 12 سرير اقتصادي و8 أسرة عناية مركزة فضلًا عن وحدة الأكسجين بالمستشفى واطمئن على حالة المرضى بقسم الغسيل الكلوي وتابع مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتفقد خزانات الأكسجين وشاهد التوسعات التي تمت بها مشددًا على سرعة التعامل مع المرضى وتوفير الرعاية الصحية لهم والتوسع في أماكن العزل بالمستشفى لسد الاحتياجات وتكثيف إجراءات التعقيم والتطهير بالمستشفى والتوسع في شبكات الأكسجين.وفى نهاية جولته بالمستشفى التقى المحافظ بمدير المستشفى وبعض الأطباء وهيئة التمريض والعاملين بالمستشفى للاستماع إلى طلباتهم ومقترحاتهم موجهًا بضرورة الالتزام بالعمل وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والاستغلال الجيد للامكانات المتاحة والحفاظ على المستلزمات والأجهزة الطبية.كما تفقد المحافظ ومرافقوه موقع إنشاء مستشفى ساحل سليم النموذجي الجديد والذي سيتم انشاؤه على مساحة 3500 متر بجوار مبنى الاستقبال والأقسام الداخلية ويتكون من 5 طوابق يحتوى على كافة الأقسام والتخصصات واستمع إلى شرح من المهندس المشرف على التنفيذ مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم للإسراع في إنشاء المستشفى لخدمة مركز ساحل سليم وقراه وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين مؤكدًا على اتخاذ خطوات جادة للبدء في انشاء المستشفى ليصبح مستشفى نموذجي جديد.ووجه محافظ أسيوط خلال الجولة بتكثيف حملات لجان التفتيش والمتابعة على جميع المستشفيات المركزية والعامة والعزل وعمل تقرير كامل عن كميات الأدوية الموجودة والاحتياجات المطلوبة وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية مشددًا على توفير مخزون استراتيجي من الأدوية لسد الاحتياجات المستقبلية للمستشفيات والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وشروط السلامة المهنية والأمن والتطهير والتعقيم المستمر بجميع المستشفيات وتفعيل بوابات التعقيم بجميع المستشفيات لحماية المرضى والأطقم الطبية والمترددين عليها ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين بالإلتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا حفاظًا على حياتهم وتجنبًا لنشر العدوى بالفيروس وذلك ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مشيرًا إلى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.