الخارجية العراقية: زيارة بابا الفاتيكان في موعدها

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، الأنباء التي تحدثت عن تأجيل زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس.وقال الصحاف، في بيان مقتضب اليوم الأربعاء، نشره موقع «باسنيوز» نيوز العراقي الكردي، إن «زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق قائمة في موعدها وستكون تاريخية».يشار إلى أن وسائل إعلامية كانت قد تداولت خبرا يتعلق بتأجيل زيارة البابا إلى العراق.بدوره، أعلن وكيل وزارة الخارجية العراقية الأقدم نزار الخير الله اليوم أن زيارة البابا فرانسيس ستكون بطائرة وحماية عراقية، مشيرا إلى إلقاء البابا خطبة من مدينة اور التاريخية مقام النبي إبراهيم عليه السلام.