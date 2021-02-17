الأمن العراقي يقبض على إرهابي خلال عبوره الحدود مع سوريا

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على "إرهابي" عبر الحدود العراقية السورية.ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الخلية أنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، ألقت قوة من الفرقة 15 القبض على إرهابي من عناصر داعش خلال عبوره الحدود العراقية السورية في منطقة ربيعة".وأضافت أنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".وتتبع منطقة ربيعة محافظة نينوى العراقية، وهي ملتصقة بمدينة اليعربية السورية في محافظة الحسكة.وما زالت مناطق في العراق تشهد نشاطا لعناصر من تنظيم داعش، وخاصة قرب الحدود مع سورية، رغم إعلان الحكومة العراقية في نهاية عام 2017 القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد.