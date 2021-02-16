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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس حزب الغد يكشف مخطط أيمن نور وإيران وتركيا لتهديد أمن الخليج ومصر

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:40 م
موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى
عائشة حسن
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كشف المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، الدور التآمري الدنيء الذي تمارسه استخبارات قوى الشر والدول الراعية للإرهاب من خلال الدمية التي يحركوها كما يشاءون ممثلة في الخائن العميل أيمن نور ضد الدول العربية ومصر، موضحا أن قناة الشرق الإخوانية تحصل على تمويلات ضخمة من قطر وإيران مقابل تأسيس قنوات لتشويه الدول العربية على رأسهم مصر والسعودية والإمارات.

وفجر موسى مصطفى مفاجأة كبرى عندما كشف عن أن الخائن أيمن نور التقى فعليا ممثليين للجانب الإيراني وعناصر من حزب الله وعناصر من الاستخبارات التركية داخل فندق ريتاج بإسطنبول في تركيا بهدف تمرير الاتفاق على أجندة عمل حول خريطة التحركات التي سيتم تنفذها خلال المرحلة المقبلة لاسيما بعد أن أعلن ايمن نور نقل نشاط حزب غد الثورة من مصر إلى الخارج ما يعني أن الحزب سيكون بمثابة مظلة لتنفيذ أجندة داعمة لجماعة الإخوان الإرهابية وتركيا وإيران

وأعلن موسى مصطفى أن أيمن نور وجماعة الإخوان لديهم اتصالات مباشرة وقوية مع المخابرات التركية والحرس الثوري الإيراني وحزب الله للتصعيد ضد مصر ودول الخليج العربي من خلال تكثيف الهجوم على المملكة السعودية ونظامها السياسي الحالي تحديدا وكذلك الإمارات ومصر من خلال المنصات التي سيتم أطلاقها في المرحلة المقبلة والتابعة للشركة الجديدة التي دشنها أيمن نور وتحمل اسم الشرق للخدمات الإعلامية ومرخصة من لندن وبتمويل إيراني تركي والجزء الأكبر من حزب الله.

ووعد موسى مصطفى أيمن نور بفضح كافة مخططاته وممارساته القذرة الدنيئة التي تؤكد على أنه عبدا للدولار

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