سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 17-2-2021





سعر الريال السعودي اليوم

وسيطرت حالة الاستقرار على سعر تداول الريال السعودي اليوم في البنوك أمام الجنيه كالبنك التجاري الدولي والمصرف العربي الدولي، مقابل ارتفاع سعر العملة السعودية نسبيًا في بنك الكويت الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي.



ويرصد "الدستور" سعر الريال السعودي اليوم في مواجهة الجنيه المصري بالبنوك المحلية الأجنبية.



واستقرت العملة السعودية اليوم أمام الجنيه خلال التداولات الصباحية لتسجل في بنك التعمير والإسكان للشراء 4.22 جنيه وللبيع 4.06 جنيه، وفي بنك عوده سجل الريال للشراء 4.17 جنيه وللبيع 4.09 جنيه، وفي بنك المشرق سجل للشراء 4.18 جنيه وللبيع 4.09 جنيه، وفي البنك العربي الأفريفي الدولي سجل للشراء 4.17 جنيه وللبيع 4.03 جنيه، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 4.17 جنيه وللبيع 4.07 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل الريال السعودي للشراء 4.17 جنيه وللبيع 4.15 جنيه. وسيطرت حالة الاستقرار على سعر تداول الريال السعودي اليوم في البنوك أمام الجنيه كالبنك التجاري الدولي والمصرف العربي الدولي، مقابل ارتفاع سعر العملة السعودية نسبيًا في بنك الكويت الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي.ويرصد "الدستور" سعر الريال السعودي اليوم في مواجهة الجنيه المصري بالبنوك المحلية الأجنبية.واستقرت العملة السعودية اليوم أمام الجنيه خلال التداولات الصباحية لتسجل في بنك التعمير والإسكان للشراء 4.22 جنيه وللبيع 4.06 جنيه، وفي بنك عوده سجل الريال للشراء 4.17 جنيه وللبيع 4.09 جنيه، وفي بنك المشرق سجل للشراء 4.18 جنيه وللبيع 4.09 جنيه، وفي البنك العربي الأفريفي الدولي سجل للشراء 4.17 جنيه وللبيع 4.03 جنيه، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 4.17 جنيه وللبيع 4.07 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل الريال السعودي للشراء 4.17 جنيه وللبيع 4.15 جنيه.



سعر الريال السعودي اليوم وواصل سعر الريال السعودي استقراره في البنوك اليوم ليسجل في البنك الأهلي المصري للشراء 4.17 جنيه وللبيع 4.08 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 4.17 جنيه وللبيع 4.08 جنيه، كما بلغ سعر الريال في ثاني أكبر بنك حكومي بنك مصر للشراء 4.17 جنيه وللبيع 4.08 جنيه، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 4.17 جنيه وللبيع 4.07 جنيه.

الريال السعودي أمام الجنيه وفي البنك الأهلي المتحد ارتفع سعر الريال السعودي أمام الجنيه ليسجل للشراء 4.18 جنيه وللبيع 4.09 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 4.17 جنيه وللبيع 4.04 جنيه، كما بلغ الريال في بنك البركة الإسلامي للشراء 4.21 جنيه وللبيع 4.07 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 4.18 جنيه وللبيع 4.08 جنيه.

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وفي المقابل، شهد بنك الإمارات دبي الوطني تراجعًا للعملة السعودية لتسجل للشراء أمام الجنيه 4.17 جنيه وللبيع 4.11 جنيه، وفي البنك العربي سجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.09 جنيه، وفي بنك أبوظبي الأول بلغ الريال السعودي للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.09 جنيه. وفي المقابل، شهد بنك الإمارات دبي الوطني تراجعًا للعملة السعودية لتسجل للشراء أمام الجنيه 4.17 جنيه وللبيع 4.11 جنيه، وفي البنك العربي سجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.09 جنيه، وفي بنك أبوظبي الأول بلغ الريال السعودي للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.09 جنيه.

يرصد موقع "الدستور" سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 17-2-2021 خلال حركة التداولات في السوق المحلي أمام الجنيه المصري، حيث بلغ متوسط سعر الريال السعودي للشراء 4.17 جنيه وللبيع 4.11 جنيه، وفقًا لأحدث التحديثات في البنك المركزي المصري.