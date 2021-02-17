سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء 17-2-2021

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 17-2-2021



محليًا، شهد سعر العملة الإماراتية الأولى حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري في العديد من البنوك سواء المحلية أو الأجنبية، مقابل تحقيق الدرهم الإماراتي ارتفاعًا نسبيًا في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك وفا التجاري.



وفي التقرير التالي نرصد أسعار العملات فى البنوك المصرية والسوق المصرفى، وسعر الدرهم الإماراتي اليوم وفقًا لآخر التحديثات خلال التعاملات الصباحية.



حقق سعر الدرهم الإماراتي اليوم ارتفاعًا نسبيًا أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 4.17 جنيه وللبيع 4.24 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 4.26 جنيه وللبيع 4.19 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان بلغ سعر الدرهم للشراء 4.29 جنيه وللبيع 4.19 جنيه، وفي بنك إتش إس بي سي سجل للشراء 4.27 جنيه وللبيع 4.23 جنيه، وفي البنك الأهلي المتحد سجل للشراء 4.27 جنيه وللبيع 4.23 جنيه، أما في بنك وفا التجاري فبلغ سعر الدرهم الإماراتي للشراء 4.29 جنيه وللبيع 4.19 جنيه.



سعر الدرهم الإماراتي اليوم

كما أظهرت مؤشرات شاشات التداول اللحظية داخل بنك أبوظبي الأول هبوط الدرهم الإماراتي ليسجل للشراء 4.27 جنيه وللبيع 4.23 جنيه، وفي البنك العربي سجل للشراء 4.28 جنيه وللبيع 4.24 جنيه، كما تراجع سعر الدرهم أمام الجينه في بنك الإمارات دبي الوطني ليسجل للشراء 4.26 جنيه وللبيع 4.22 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 4.26 جنيه وللبيع 4.21 جنيه.

الدرهم الإماراتي أمام الجنيه كما أظهرت مستويات سعر العملة الإمارتية خلال حركة التداولات الصباحية، استقرارًا في العديد من البنوك كالمصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 4.26 جنيه وللبيع 4.23 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 4.26 جنيه وللبيع 4.21 جنيه.

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وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 4.27 جنيه وللبيع 4.19 جنيه، وفي بنك عوده سجل للشراء 4.26 جنيه وللبيع 4.21 جنيه، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 4.26 جنيه وللبيع 4.21 جنيه، وفي بنك بلوم مصر سجل للشراء 4.26 جنيه وللبيع 4.15 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي بلغ سعر الدرهم للشراء 4.26 جنيه وللبيع 4.19 جنيه.

يرصد "الدستور" سعر الدرهم الإمارتي أمام الجنيه المصري خلال حركة تداولات سوق العملات العربية والخليجية، لليوم الأربعاء الموافق 17-2-2021، إذ بلغ متوسط العملة الإماراتية محليًا للشراء 4.24 جنيه وفقًا لأحدث التداولات.