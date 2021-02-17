رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء 17-2-2021

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:34 ص
جريدة الدستور
ياسمين محمود
طباعة
يرصد "الدستور" سعر الدرهم الإمارتي أمام الجنيه المصري خلال حركة تداولات سوق العملات العربية والخليجية، لليوم الأربعاء الموافق 17-2-2021، إذ بلغ متوسط العملة الإماراتية محليًا للشراء 4.24 جنيه وفقًا لأحدث التداولات.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 17-2-2021


محليًا، شهد سعر العملة الإماراتية الأولى حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري في العديد من البنوك سواء المحلية أو الأجنبية، مقابل تحقيق الدرهم الإماراتي ارتفاعًا نسبيًا في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك وفا التجاري.

وفي التقرير التالي نرصد أسعار العملات فى البنوك المصرية والسوق المصرفى، وسعر الدرهم الإماراتي اليوم وفقًا لآخر التحديثات خلال التعاملات الصباحية.

حقق سعر الدرهم الإماراتي اليوم ارتفاعًا نسبيًا أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 4.17 جنيه وللبيع 4.24 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 4.26 جنيه وللبيع 4.19 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان بلغ سعر الدرهم للشراء 4.29 جنيه وللبيع 4.19 جنيه، وفي بنك إتش إس بي سي سجل للشراء 4.27 جنيه وللبيع 4.23 جنيه، وفي البنك الأهلي المتحد سجل للشراء 4.27 جنيه وللبيع 4.23 جنيه، أما في بنك وفا التجاري فبلغ سعر الدرهم الإماراتي للشراء 4.29 جنيه وللبيع 4.19 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم


كما أظهرت مؤشرات شاشات التداول اللحظية داخل بنك أبوظبي الأول هبوط الدرهم الإماراتي ليسجل للشراء 4.27 جنيه وللبيع 4.23 جنيه، وفي البنك العربي سجل للشراء 4.28 جنيه وللبيع 4.24 جنيه، كما تراجع سعر الدرهم أمام الجينه في بنك الإمارات دبي الوطني ليسجل للشراء 4.26 جنيه وللبيع 4.22 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 4.26 جنيه وللبيع 4.21 جنيه.

الدرهم الإماراتي أمام الجنيه

كما أظهرت مستويات سعر العملة الإمارتية خلال حركة التداولات الصباحية، استقرارًا في العديد من البنوك كالمصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 4.26 جنيه وللبيع 4.23 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 4.26 جنيه وللبيع 4.21 جنيه.

تابع أيضاً:



وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 4.27 جنيه وللبيع 4.19 جنيه، وفي بنك عوده سجل للشراء 4.26 جنيه وللبيع 4.21 جنيه، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 4.26 جنيه وللبيع 4.21 جنيه، وفي بنك بلوم مصر سجل للشراء 4.26 جنيه وللبيع 4.15 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي بلغ سعر الدرهم للشراء 4.26 جنيه وللبيع 4.19 جنيه.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

غدًا.. رئيس مجلس إدارة «الدستور» يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد عضو مجلس «الصحفيين» حماد الرمحي وزوجته بسمة إبراهيم منصور عبدالسلام

هنا «الريف الجديد».. كيف تُغيّر مبادرة «حياة كريمة» وجه القرى؟

مخاطر برومات البوتاسيوم التى حذرت «التموين» من استخدامها فى الخبز

مصدر بالزمالك: فرجاني ساسى لم يخطرنا بسفره لتركيا

الصور

image description

غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

هطول أمطار غزيرة فى دمياط

image description

محافظ أسيوط يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة حالة الطقس

image description

أمطار خفيفة ورياح شديدة في دمياط

image description

الجيزة: 497 سيارة شفط للتعامل السريع مع هطول الأمطار

الأكثر قراءة

أول صورة من حادث الإعلامى عمرو أديب وتدمير سيارته

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

تساقط الثلوج على الإسكندرية والبحيرة (فيديو)

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 17-2-2021

اليوم.. الزمالك يواجه الإسماعيلى لتعزيز صدارته للدورى الممتاز

ليفربول يفوز على لايبزيج 2-0 ويقترب من ربع نهائى دورى الأبطال

مبابى يقود سان جيرمان للثأر من برشلونة برباعية فى دورى الأبطال

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «1-2»
ثروت الخرباوي
رحلة التكفير الإخوانية بين سيد قطب وتلميذه شكرى مصطفى
ماجد حبته
مجلس الأمن واللقاح
المزيد

الثقافة

جائزة الطيب صالح للإبداع الكتابى تعلن الفائزين بدورتها الـ11

طارق فراج بعد فوزه بجائزة الطيب صالح: «عامل محفز ومسئولية إضافية»

اتحاد الناشرين: إجراءات رادعة للصوص حقوق الملكية الفكرية

صدور الترجمة العربية من «محاط بالحمقى» عن دار صفصافة