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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القبض على عاطل بحوزته 50 كيس شادو مخدر بحلوان

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:30 م
القبض على عاطل
القبض على عاطل
هدير مصطفى
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تمكنت قوات مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم محمد السيسي، من القبض على عاطل شهرته "كابوس" يتاجر في المواد المخدرة بمنطقة المشروع الأمريكي، وبحوزته كمية من مخدر الشادو، قبل توزيعها على المتعاطين.

وكانت قد وردت معلومات للرائد أحمد الدالي، معاون أول وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها قيام المدعو "عمرو. س. ف"، وشهرته كابوس، 27 سنة، عاطل ومقيم بالمشروع الأمريكي، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذًا من مسكنه مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبعمل التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات.

وعقب تقنين الإجراءات ومداهمة أماكن وجود المذكور، أمكن ضبطه وبحوزته 50 كيس شادو مخدر.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 32406 لسنة 2021، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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