الاتحاد التونسي للشغل يطالب بسرعة حل الخلاف الدستوري

أعرب ‏الاتحاد التونسي للشغل، عن قلقه من الوضع في البلاد بعد أزمة التعديل الوزراي الذي أجراه هشام المشيشي والمأزق الدستوري.وطالب ‏الاتحاد التونسي للشغل في بيان مساء اليوم بالإسراع بفض المأزق الدستوري وإيجاد حل للأزمة القائمة.واعتبر ‏الاتحاد التونسي أن أزمة التعديل الوزاري والمأزق الدستوري تسببا بشلل عام، داعيا القوى الوطنية لتوحيد الجهود لحل الأزمة الراهنة في أقرب وقت.وشدد البيان على أن أزمة التعديل الوزاري الأخير والمأزق الدستوري أفضى إلى تعطّل مصالح الدولة وإلى شلل عام لكلّ أجهزتها وعقّد الوضع السياسي في اتجاه المجهول.وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن رفضه الموافقة على التعديلات الحكومية التي أجراها هشام المشيشي مؤكدًا أن بها مخالفات دستورية وقانونية.