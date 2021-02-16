«عبد العال»: لن تهدم أي مباني تاريخية بالجمالية والخليفة والدرب الأحمر

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه لن يتم هدم أو إزالة أي مبنى سواء محال أو وحدات سكنية بالمنطقة التاريخية الجاري تطويرها بالجمالية والدرب الأحمر والخليفة خاصة انها تضم مباني أثرية، وتراثية ذات طراز معماري تم تحديدها بالتعاون مع اليونسكو والدولة حريصة على الحفاظ عليها.جاء ذلك خلال ترأس اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقدته المحافظة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بسرعة رفع المخلفات الناتجة عن إزالة المناطق العشوائية، أولا بأول للحفاظ على الشكل الحضاري للعاصمة، مشيرا إلى ضرورة وجود جدول زمنى محدد مع مقاولي الأحياء لرفع هذه المخلفات.ووجه المحافظ نوابه للمناطق الأربعة وورؤساء الأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق، لعمل حملات لإخلاء الوحدات السكنية التي تحولت إلى مخازن للمواد الخطرة، خاصة بمنطقة وسط البلد والتي يمثل وجودها خطورة شديدة وسط الكتلة السكنية وتتسبب في حدوث الحرائق.كما طالب " عبد العال" بمراجعة كافة قرارات الإزالة والتنكيس، الخاصة بالمباني الآيلة للسقوط وسرعة تنفيذ الإزلالات الخاصة بها، كما وجه رؤساء الأحياء بضرورة التنسيق مع القائمين على تنفيذ المشروعات التي يتم تنفيذها بالحي، من أجل إعادة الشيء لأصله مع إعداد تقرير شهري بما تم من إنجازات في تطوير الميادين والشوارع داخل الحي.كما وجه رؤساء الأحياء والنواب بالتنسيق مع شرطة المرافق لإعادة فتح الجراجات اسفل العقارات المستخدمة في غير الغرض المخصص لها لتحقيق الانضباط المروري بالشوارع، في ظل التطوير الذي تشهده العاصمة كما وجه المحافظ بضرورة الانتهاء من إنشاء قاعدة البيانات الخاصة بالديوان العام، والأحياء تضم كافة الملفات والموضوعات الخاصة بالمحافظة لمواكبة التطوير الكبير في ملف التحول الرقمي، والذى تسير فيه الدولة بخطى واسعة نحو الميكنة.