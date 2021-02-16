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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أردوغان يهدد بتوسيع العمليات العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:36 م
أردوغان
أردوغان
منار أحمد
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هدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اليوم الثلاثاء، بتوسيع العمليات العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني.

وشنت طائرات حربية تركية، ظهر الاثنين، غارات جوية على عدد من القرى في محافظة دهوك، بإقليم كردستان، شمال العراق.

وقال مصدر أمني عراقي، إن "الطائرات الحربية التركية، شنت قبل قليل ضربات جوية على قرى في مناطق جبل بيخير بمحافظة دهوك؛ ما أدى إلى اندلاع حرائق في مزارع المواطنين وبعض المناطق الجبلية".

وأضاف المصدر أنه "حتى الآن لم تسجل أي إصابات بشرية والخسائر مادية فقط، لكن الطائرات الحربية التركية، ما زالت تحلق فوق المنطقة بنية توجيه ضربات جديدة؛ ما دفع بعض المواطنين إلى النزوح من منازلهم إلى مناطق بعيدة عن مواقع القصف التركي".

وأطلقت تركيا، الأسبوع الماضي، عملية "مخلب النسر 2"، لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، في محافظة دهوك شمالي العراق، وسط توقعات بأن تشن أنقرة عملية أخرى في قضاء سنجار، بمحافظة نينوى.

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