«مشروعات النواب» تبحث ائتمانات تمويل القطاع

تناقش لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على تعديل البروتوكول التنفيذي الموقع في القاهرة بتاريخ 14 يونيو 2001 بين الحكومتين المصرية والإيطالية، الذي سبق تعديله بتاريخ 10 مايو 2012، وعدل مرة أخرى من خلال مذاكرات شفهية متبادلة في 2015.ويختص الاتفاق المقرر مناقشته بخط الائتمان الإيطالي مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر "الصندوق الاجتماعي للتنمية سابقًا " لتمويل المشروعات الصغيرة، الموقع في القاهرة بتاريخ 2112020.يعقد الاجتماع بحضور الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثل البنك المركزي.هذا ووافقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، خلال اجتماعها أمس، على بيان وزير التموين فيما يتعلق بالمشروعات المتوسطة والصغيرة واختصاص اللجنة.