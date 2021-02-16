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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البلاتين يلتقط الأنفاس بعد بلوغه أعلى مستوى في 6 سنوات ونصف

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:16 ص
البلاتين
البلاتين
وكالات
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تراجع البلاتين عن أعلى مستوى تقريبا في ست سنوات ونصف السنة اليوم الثلاثاء إذ بلغت الأسعار
مستوى مقاومة فنيا بيد أن التوقعات بأن انتعاش الاقتصاد العالمي سيغذي الطلب أبقت المعدن المستخدم في التحفيز بقطاع السيارات مدعوما فوق مستوى 1300 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين، الذي يستخدم في المحولات الحفزية للسيارات، 0.7 بالمئة إلى 1312.34 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش، لكنه نزل عن أعلى مستوى خلال الجلسة عند 1336.50 دولار وهو أفضل مستوياته منذ سبتمبر 2014.

وقال ستيفن إينس كبير إستراتيجي السوق العالمية لدى شركة أكسي للخدمات المالية إن الأسعار بلغت مقاومة فنية قرب مستوى 1330 دولارا مضيفا أن التوقف مؤقت وأن الأسعار قد تواصل الصعود أكثر.

وقال إن السوق تدرس أيضا توزيع لقاح مضاد لفيروس كورونا طورته جونسون آند جونسون في جنوب إفريقيا وهي منتج كبير للمعدن.

ويقول محللون إن الأسعار ستظل تلقى الدعم من اضطرابات الإمدادات في جنوب إفريقيا وتعافي مبيعات السيارات والقواعد التنظيمية الأكثر تشددا فيما يخص الانبعاثات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2396.72 دولار بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوى في شهر عند 2424.26 دولار.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1822.97 دولار للأوقية إذ تراجع الدولار مقابل منافسيه.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1822.60 دولار، بينما ربحت الفضة 0.3 بالمئة إلى 27.66 دولار.

وكبح مكاسب المعدن الأصفر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأعلى مستوياتها منذ مارس.

ومن المقرر نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشان السياسة النقدية غدا الأربعاء.

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