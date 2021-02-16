ألمانيا.. زيادة 165% فى التطعيمات ضد الأنفلونزا سبتمبر 2020

أعلن معهد ألماني شهير عن رصد زيادة عدد الأشخاص الذين تلقوا تطعيما ضد الأنفلونزا في ألمانيا، على الأقل في بداية موسمها في خريف 2020، مقارنة بالأعوام الماضية.وأوضح متحدث باسم المعهد المركزي للرعاية الطبية التأمينية في ألمانيا، أنه تم تسجيل 1.8 مليون عملية تطعيم ضد الأنفلونزا في سبتمبر عام 2020، ويزيد ذلك بنسبة 165% مقارنة بالشهر المقابل من عام 2019.وأضاف المتحدث أن هناك إشارات على زيادة التطعيم ضد الأنفلونزا في الربع الأخير من العام الماضي، مع زيادة تقدر بالملايين مقارنة بالربع المقابل من عام 2019.يذكر أن الحكومة الألمانية اشترت جرعات إضافية من لقاحات الأنفلونزا من أجل تجنب حدوث عبء إضافي للنظام الصحي في ظل أزمة كورونا.