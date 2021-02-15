جارديان تسلط الضوء على سياحة الجبال البيضاء بمصر

سلط تقرير بريطاني الضوء على اهتمام السياح الأجانب بزيارة الجبال البيضاء بمصر، خاصة بمنطقة الواحات البحرية.وأشارت صحيفة "جارديان" البريطانية في تقرير لها اليوم إلى أن هذه التكوينات الصخرية غير العادية تنتشر عبر الصحراء في مصر، على بعد حوالي 300 ميل جنوب غرب القاهرة.وأوضحت "جارديان" أن العديد من رحلات السفاري الصحراوية يتم تنظيمها في صحراء العقبة بالقرب من واحة الفرافرة، مشيرة إلى مبادرة "قضاء الشتاء في مصر" في يناير 2021 لتشجيع السياحة الداخلية والتي أطلقها المجلس الأعلى للآثار.