يبجث الكثير من المواطنين خاصة السيدات عن أفكار جديدة لهداية عيد الأم 2021 خلال هذه الفترة، مع قرب عيد الأم الذي من المقرر أن يكون في يوم 21 مارس من الشهر المقبل، حيث تخصص عيد سنوي للأم يحتفل فيه المصريين بالأم ومكانتها، وتكرم عدد من المؤسسات الأم المثالية في هذا اليوم، كما يتم عدد من أمهات الشهداء، وسط احتفاليات وندوات كثيرة.





أفكار جديدة لهداية عيد الأم 2021

تتنوع الهدايا وتكثر على حسب الذوق العام للأفراد، إضافة إلى الظروف المادية حيث من الممكن شراء باقة ورد، أو ساعة، أو فستان، كما يمكن للفتيات والشباب تقديم هدايا أخرى للأم مثل خاتم من ذهب، أو هاتف محمول، مجموعة أداوات تجميل، حقيبة أنيقة، طرحة، حقيبة تجميل، تي شيرت شيك، زهرية مزخرفة، كما يمكن التهادي بميدالية فضية للمفاتيح، مكواة للشعر، مجموعة من الأكسسوارات المتميزة، زجاجة برفيوم ماركة، حذاء، غسالة أطباق، غسالة أتوماتيك، شال، جلباب، أداة تقطيع للخضروات، تابليت، خلاط، سخان، وغيرها من الهدايا التي يفرح بها الأمهات.





فضل الأم في الشريعة

وردت الآيات القرآنية العديدة والأحاديث النبوية الكريمة التي تدل على فضل الوالدين وبالتحديد الأم، وتدعو إلى الرحمة والعناية بها حيث قال الله تعالي: "وبالوالدين إحسانا" كما قال عزوجل: "«وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ".





وأما في السنة النبوية، فقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ -يعني: صحبتي، قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك".. أخرجه البخارى.