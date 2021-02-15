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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانى يواجه وزير البترول بشكاوى حول أسعار الغاز الطبيعى

الإثنين 15/فبراير/2021 - 06:40 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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قال معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، إن هناك شكاوى، تقدمت للجنة بأن سعر الغاز الطبيعي في مصر أعلى من العالمية.

وقال رئيس لجنة الصناعة خلال اجتماع اللجنة في حضور المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن اللجنة خاطبت وزير المالية بإفادة اللجنة بقيمة الضريبة على الأرباح التجارية، وكذلك قيمة الضريبة على القيمة المضافة من الفترة ٢٠١٤ وحتى ٢٠٢٠.

وأشار محمود إلى أن أعضاء اللجنة اتفقوا مع وزيرة الاستثمار بعمل قانون صناعة موحد بجانب العمل على فك التداخل بين الوزارات المختلفة لجذب المستثمرين.

فيما قال طارق الملا، وزير البترول، إن هناك تحديات تواجه قطاع التعدين كما أنه لا توجد خريطة واضحة، مضيفا أن المحاجر والمناجم جزء أصيل.

وأكد وزير البترول أننا بدأنا عملية تحديد التحديات التي تواجهنا، موضحًا أننا عرفنا أن الإطار التشريعي به تحديات وأزمات لم تجذب أي مستثمر ولم تكن بالقدر المطلوب، كما أن هناك بيروقراطية التراخيص.

وأضاف الوزير أنه تم طرح مزايدة للذهب والمعادن النفيسة وموعد إغلاقها نصف مارس.

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