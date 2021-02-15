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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

يوسف عثمان يتصدر البوستر التشويقي لـ«وادي الجن»

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:27 م
البوستر التشويقي
البوستر التشويقي لـ وادي الجن
دعاء عبد المقصود
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نشر الفنان يوسف عثمان، على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، البوستر التشويقي لمسلسل "وادي الجن" الذي من المقرر بداية عرضه يوم 22 فبراير على إحدى المنصات الإلكترونية.

ويدور المسلسل في إطار كوميدي تشويقي عن مجموعة من الشباب يحاولون اكتشاف وادي الجن من خلال إحدى الكهوف، ثم تتطور الأحداث، ويقدم يوسف من خلال شخصية خالد دور لاعب بوكس وستاند آب كوميدي يحاول اكتشاف وادي الجن، ويمر بالعديد من المواقف الكوميدية والرومانسية داخل الكهف، ثم تتطور الأحداث بينه وبين الأبطال.

الموسم الأول من مسلسل وادي الجن يتكون من 7 حلقات، سيعرض أسبوعيًا من خلال حلقة واحدة في الأسبوع مدتها تصل لساعة، من إخراج حسام الجوهري، وبطولة يوسف عثمان، خالد كمال، فراس سعيد، ليلى أحمد زاهر، حسن مالك، سينثيا خليفة، هنا داود، محسن منصور، هبة عبدالغني، رؤى شنوحة، عبدالرحمن اليماني، وظهور خاص للفنانة بشرى، والإعلامية ريهام سعيد.

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