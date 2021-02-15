رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

بعد تدخل السيسي.. خبراء تعليم: توجيهات الرئيس أحدثت توازنا بين المسار التربوي والصحي

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:15 م
السيسي
السيسي
إيناس سعيد
طباعة
أيام قليلة وتعود العملية التعليمية إلى مسارها من جديد بعد أن توقفت بسبب الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد ما دفع الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى اتخاذ إجراءات للحفاظ على حياة طلابنا وأبنائنا عندما وجه بتوقف الدراسة حتى 20 فبراير الجاري.

وفي تصريح للمستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أكد أن استكمال الدراسة في المدارس في صالح الطلاب من الناحية العلمية والتحصيلية، حيث إن حجم التحصيل التعليمي للطلاب من خلال التعليم عن بعد قليل جدًا عند مقارنته بالتعليم الفعلي، مضيفًا أن أولياء الأمور معظمهم كان موضوع جديد عليهم.


خبراء يوضحون لـ"الدستور" أهمية عودة الطلاب للمدارس مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية لحمايتهم.


• التعليم الإلكتروني لم يكن كافي "الطلاب في وادي والمدرس في وادي"

علق عماد أبو سعدة، مُعلم مادة لغة عربية، على عودة الطلاب إلى المدارس أنه أمر صالح لهم وفي غاية الأهمية فمنذ أزمة فيروس كورونا وذهاب الطلاب المتقطع إلى المدارس والاعتماد على المنصات التعليمية في إكمال الفصول الدراسية لم يكن كافي للطلاب الذين تجاهل هذه المنصات نسبة كبيرة منهم، وهو ما ظهر جليًا في العام الدراسي الماضي عندما تم الاعتماد على الأبحاث في تقييم الطلاب ولم يقوموا بكتابتها بأنفسهم.

وأوضح أبو سعدة أن تركيز الطلاب مع المنصات الإلكترونية في التعليم لم يكن جيد "شاهدت طلاب يسمعون الدروس على المنصة وفي أيديهم الهواتف المحمولة يتصفحون وسائل التواصل الاجتماعي دون أدني تركيز للدرس الذي يقوم المعلم بشرحه "هما في وادي وهو في وادي تاني خالص".

وتابع: بسبب أزمة فيروس كورونا العملية التعليمية كانت مشتتة خلال العام والنصف عام الماضيين رغم قرارات وزير التربية والتعليم المميزة والتي تصب في صالح تطور التعليم ولكن بالنسبة للطلاب وأولياء الأمور "مبيعجبهمش العجب".

وأكد أن الخطوات التي اتخذها الوزير من ضم الامتحانات لصفوف الإعدادي مع بعضها "ممتاز وكويس جدًا" سيساعد في التحصيل الجيد وكذلك سيكون هناك فرصة جيدة لتأمين الطلاب خلال تأديتهم الامتحانات مثلما حدث مع امتحانات طلاب الثانوية العامة العام الماضي التي كانت فوق الممتاز من حيث التأمين الطبي والوقاية للطلاب والتي كانت على أعلى مستوى.


• استمرار المنصات التعليمية في الشرح والتعليم دون توقف

قال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أحدثت نوع من التوازن بين المسار التربوي والمسار الصحي والمسار الاجتماعي، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية حين دخول الطلاب للمدارس والتعامل معهم أثناء الامتحانات.

وأوضح أنه بالنسبة للمسار التربوي كانت توجيهات الرئيس السيسي أن تكون الأسئلة للامتحانات بطريقة ميسرة وفي وقت وجيز وتكون لمرة واحدة، وتم تنفيذ هذا في الأسئلة المجمعة في الورقة الواحدة للسنوات من الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي فيما عدا الصف الثالث الإعدادي والصف الثالث للثانوية العامة.

وتابع: أما بالنسبة للمسار الاجتماعي كانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في حرية الأسرة في إرسال أولادها إلى المدارس أو عدم إرسالهم وهو ما أحدث نوعا من القبول والارتياح عند كثير من الآباء والطلاب.

وأشار شحاتة إلى أن التعليم في الفترة الماضية لم يكن تعليم متقطع بل على العكس لأن كان هناك استمرار في تواصل المنصات التعليمية والتفاعلية والإيمدو وبنك المعرفة والتليفزيون التعليمي والمتعلم والطفل ومجموعة كبيرة أخرى من الوثائق التعليمية والتوعية الالكترونية التي استمرت في شرح الدروس واستكمال العملية التعليمية للطلاب لذا فليس هناك انقطاع بل تواصل في التعليم.

وأكد أن المنصات التعليمية أفضل للطلاب في التعليم أكثر من الحضور للمدرسة لأنها في متناول الطلاب في أي وقت يمكنهم الوصول إليها للدروس والمذاكرة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

السيسي يوجه بمنح الحرية لأولياء الأمور بين حضور أبنائهم للمدارس أو التعليم عن بعد

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 15-2-2021

الرئيس السيسي يوجه بعلاج الطفلة شهد عصام والمساهمة في سداد ديون أسرتها (صور)

وزير التعليم العالي: لا أبحاث ولا امتحانات أونلاين إلا لهذه الكليات

الصور

image description

الإسماعيلية تتجمل قبل ساعات من انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل (صور)

image description

خطة لتنظيم سير السرفيس فى دمياط

image description

«مصرية آمنة» مبادرة لتمكين المرأة فى الصعيد

image description

انطلاق منظومة التأمين الصحي بالإسماعيلية خلال ساعات (صور)

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد القطاعات الخدمية بمركز الغنايم

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

الرئيس السيسي يوجه بعلاج الطفلة شهد عصام والمساهمة في سداد ديون أسرتها (صور)

أمطار ورياح مثيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

باحثون أمريكيون يوصون بإعطاء الأطفال «الأسبرين» عقب الجراحات

اكتشاف «مخلوقات غريبة» تحت جرف جليدي بالقطب الجنوبي

ماليزيا: القبض على 1111 شخصًا انتهكوا قواعد الإغلاق لمواجهة كورونا

رابط تحميل نماذج الامتحان الموحد للصف الرابع الابتدائي 2021 الترم التاني

أيام زمان

«علامات إنسانية».. حكايات الحب والعطاء في حياة هيكل

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

كواليس علاقة شارلى شابلن بالموسيقار محمد عبدالوهاب

«عامل البوفيه أساء لى».. حكاية على حميدة قبل الشهرة

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مجلس الوحش
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
القس. رفعت فكرى
لا تهدر طاقتك
جمال-أسعد
الحوار وتطبيق القانون
المزيد

الثقافة

أميمة عبدالعزيز: أسكب بعضا من روحي في لوحاتي (حوار)

غدًا.. معرض فني مشترك لـ مريم فريد وإنجي البوليني

محاضرات ثقافية وعلمية بثقافة القاهرة (صور)

«قبول الآخر في مواجهة الفكر المتطرف» بثقافة الجيزة