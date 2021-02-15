ماليزيا: القبض على 1111 شخصًا انتهكوا قواعد الإغلاق لمواجهة كورونا

قال وزير الدفاع الماليزي، إسماعيل صبري يعقوب، إنه تم إلقاء القبض على 1111 شخصا، أمس الأحد، لانتهاكهم قواعد الإغلاق المفروضة لمواجهة فيروس كورونا.وأوضح الوزير، في تصريحات اليوم الاثنين، أن ثلث الذين تم إلقاء القبض عليهم كانوا يحاولون عبور الحدود بين الولايات الماليزية الـ13، وجرى إلقاء القبض على آخرين لقيامهم بانتهاك قواعد التباعد الاجتماعي أو عدم ارتداء الكمامات.ويخضع أنور موسى، وهو وزير في الحكومة، للاستجواب في الشرطة على خلفية ما تردد عن خرقه القواعد.