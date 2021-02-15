«الفيوم»: التوسع في مقرات البنوك بالمراكز وماكينات «ATM» بالقرى

قال الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، إنه تم التنسيق مع عدد من البنوك لتركيب ماكينات "ATM" بعدد من القرى للتيسير على المواطنين، فضلًا عن التوسع في مقرات البنوك بمراكز المحافظة المختلفة، وكذلك تم إعداد حصر كامل لمكاتب البريد وتقسيمها إلى مطورة وغير مطورة، ويجري التنسيق مع هيئة البريد لتطوير جميع مكاتب البريد بالمحافظة، كما يجري التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لفتح منافذ لمشروعات "جمعيتي" بمراكز الشباب لتوفير فرص عمل جديدة للشباب.جاء ذلك خلال اللقاء المجتمعي الثاني بمركز يوسف الصديق والذي عُقد بمركز شباب الشواشنة، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، ووكلاء الوزارات المعنية، ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، وممثلين عن المرأة، والشباب، والأحزاب السياسية، وطلاب وخريجي الجامعات، وعدد من أهالي المركز.