اليوم.. انتهاء موعد التقديم لوظيفة معاون بالنيابة العامة

تنتهي اليوم الاثنين فترة تلقي إدارة التعينات بالنيابة العامة، طلبات التعيين فى وظيفة معاون نيابة عامة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2020 بتقدير عام جيد على الأقل.وقام المتقدمون بطلب الملف من الموظف المختص بمكتب تعيينات اعضاء النيابة العامة بدار القضاء العالي من 16 وحتى 21 يناير الماضى، مقابل رسوم 500 جنيه يتم توريدها فى خزينة مكتب التعيينات بعد تقديم صورة من المؤهل.وبدأ مكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء فى تلقى الملف بعد تدوين البيانات المطلوبة فيه، وذلك اعتبارا من 30 يناير وحتى 15 فبراير من الساعة 8 صباحا وحتى 4 مساء، وذلك وفق الميعاد المحدد لكل جامعة، وبعد تسجيل المتقدم بياناته إلكترونيا وفقا للرقم السرى المرفق على موقع النيابة العامة.