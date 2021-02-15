سعر الدولار اليوم الإثنين 15 فبراير 2020 فى البنوك المصرية

سجل سعر الدولار استقرارًا أمام الجنيه المصري، خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 15 فبراير، في البنوك المصرية وفق ما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، لليوم الرابع على التوالي حيث سجل سعر الدولار اليوم 15.56 جنيه للشراء، و 15.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 15 فبراير في البنوك المصرية

وفي بداية التعاملات الصباحية سجل سعر الدولار اليوم الإثنين 15 فبراير في البنك المركزي المصري 15.56 جنيه للشراء، و 15.66 جنيه للبيع، ليوقف نزيف الخسارة مؤقتًا، حيث فقد الدولار الأمريكي نحو 12 قرشًا أمام الجنيه المصري منذ بداية فبراير الجاري، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

أعلى سعر للدولار في مصر

وسجل بنك أبوظبي التجاري، أعلى سعر للدولار في مصر خلال التعاملات الصباحية لليوم الإثنين 15 فبراير في سوق العملات المصرية بسعر 15.61 جنيه للشراء.

أدنى سعر للدولار في مصر

في السياق ذاته سجل سعر الدولار في مصر أدنى مستوى له خلال التعاملات الصباحية في 8 بنوك مسجلًا سعر 15.55 جنيه للشراء، في كلًا من "البنك التجاري الدولي، وبنك أبوظبي الأول، البنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك الإسكندرية، بنك HSBC، و المصرف المتحد، وبنك QNB الأهلي، والمصرف العربي الدولي.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري سجلت سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري 15.57 جنيه للشراء، و15.67 للبيع، ليفقد قرش واحد عن تعاملات يوم الأحد.

سعر الدولار في بنك مصر

فيما استقر سجل سعر الدولار عند 15.57 جنيه للشراء، و15.67 للبيع في بنك مصر ثاني أكبر البنوك في السوق المصرية من حيث الأصول.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه البنك العربي الأفريقي الدولي 15.55 جنيه للشراء، و15.65 للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وأعلن البنك المركزي المصري تراجع سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه إلى مستوى 15.54 جنيه للشراء و15.66 جنيه للبيع من 15.55 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

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